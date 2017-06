Mail A la Une . Cyrille Melchior : "Les abstentionnistes sont de notre camp" Le candidat de la plateforme de la droite et du centre, arrivé second dimanche avec 20,28% des voix, tenait un point presse ce mercredi à Saint-Paul, aux côtés de sa suppléante Valérie Auber et de Joseph Sinimalé.

Cyrille Melchior a tout d'abord minimisé la victoire d'Huguette Bello au premier tour, expliquant que la députée sortante a perdu 10 000 voix en comparaison de ses scores de 2012, alors que le candidat de la droite a lui doublé ses voix (5600 voix dimanche contre 2800 en 2012). Il se félicite de ce chiffre historique depuis 20 ans, arguant qu'il s'agissait de sa première candidature à la députation.



Le candidat s'en est ensuite pris au bilan d'Huguette Bello, qui, dit-il, "est députée depuis 20 ans, et n'apportera pas de solution aux problèmes, d'autant qu'elle sera isolée à l'Assemblée Nationale, donc inutile. Elle ne se reconnaît pas dans le nouveau gouvernement. Durant les 5 dernières années, elle a participé à l'élection de François Hollande, et s'inscrivait dans une majorité de gauche, ce qui lui offrait les moyens d'agir efficacement pour la Réunion et la 2ème circonscription".



Cyrille Melchior a ensuite appelé les abstentionnistes à se mobiliser au second tour. Il estime avoir toutes ses chances, ayant une réserve de voix, alors que, selon lui, "Les électeurs de gauche se mobilisent dès le premier tour d'une élection. Huguette Bello a déjà fait le plein de voix."



Il appelle les électeurs des candidats non qualifiés à le rejoindre, se présentant comme le renouveau politique, assurant "Je saurai travailler avec la majorité présidentielle, tout en apportant des inflexions avec la plateforme de la droite. Vivez un moment historique avec un nouveau député", conclut-il, emphatique.



Le maire de Saint-Paul lui apporte son soutien. Il a rappelé qu'il battait la campagne sur le terrain afin de convaincre les électeurs de droite abstentionnistes. "Le vainqueur de cette élection, c'est l'abstentionnisme". Interrogé sur le soutien de sa fille Sandra Sinimalé à Thierry Robert dans la 7ème circonscription, le maire a simplement éludé la question, répétant à plusieurs reprises qu'il ne s'occupait que de la 2ème circonscription, et de faire gagner une circonscription "difficile" à Cyrille Melchior. Il ne condamne pas les alliances de sa fille : "Les voies stratégiques politiques sont impénétrables, je ne condamne pas Sandra." Bérénice Alaterre



