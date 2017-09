"Cyclones: Attention danger à Saint-Leu"

La Société Civile de Saint-Leu et LaRéunionEcolo ont appris par voie de presse que Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire, est attendu en ce début du mois d'octobre prochain à l'île de La Réunion.



Dans ce cadre, les 2 organisations ont sollicité une audience auprès du Ministre pour échanger avec lui et/ou ses collaborateurs sur les problématiques environnementales préoccupantes à Saint-Leu.



En effet, après le passage de l'ouragan Irma qui a frappé durement les îles antillaises de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, La Réunion peut connaître elle aussi un tel météore dramatique.



Or nous avons observés que les ravines de St-Leu, et en particulier la ravine des poux (voir photo jointe), sont largement obstruées par la végétation depuis de nombreux années.



Le gouvernement doit-il préparer un 2e milliard d'€ pour La Réunion si rien n'est fait pour l'entretien de toutes les ravines ? N'est-il pas préférable d'employer, par exemple, des emplois verts menacés mais pourtant grandement utiles au nettoyage des ravines



Juridiquement, l'État est responsable des ravines. Nous demandons justement aux services de l'État d'agir pour l'entretien des ravines de l'île.



Le risque est réel de voir notre Ville inondée avec de nombreux dégâts malheureusement à prévoir lors de prochains événements cycloniques.



L'écologie ce n'est seulement des discours ainsi la Société Civile de Saint-Leu et LaRéunionEcolo souhaitent faire part de leurs préoccupations mais aussi de leurs propositions concrètes pour un aménagement durable et sécurisé de notre Ville et le Bien Vivre à St-Leu.



Pour la Société Civile de St-Leu, Pour LaRéunionEcolo

Maurice Chaffarod, Vincent Défaud