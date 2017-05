Cyberattaque "Wannacry" : La Réunion également concernée

La cyberattaque mondiale "Wannacry" frappe depuis vendredi des dizaines de milliers d'entreprises et d'administrations à travers le monde. 150 pays et quelque 200 000 ordinateurs ont été touchés. En France, selon les dernières estimations, une dizaine d'entreprises ont été victimes de l'attaque, parmi lesquelles Renault.Le "rançongiciel" dénommé WCry, WannaCry, WanaCrypt0r, WannaCrypt ou encore Wana Decrypt0r combine les fonctions de logiciel malveillant et de ver informatique. Ce dernier verrouille les fichiers des utilisateurs et les force à payer une rançon pour y avoir de nouveau accès.La Réunion ne serait pas épargnée. En effet, selon les données recensées par le site de surveillance Intel.malwaretech.com - un réseau de bots informatiques qui répertorie géographiquement les infections liées aux malwares (logiciels malveillants) - plusieurs points sont comptabilisés dans l'océan Indien au cours des dernières 24 heures. Madagascar, Maurice les Seychelles et La Réunion ont donc été concernés. À l'heure actuelle, ces menaces semblent maîtrisées.Si la menace a été contenue, les répliques d'attaques du "rançongiciel" ne sont pas écartées. Ce dernier pourrait en effet évoluer. Lundi, des chercheurs en sécurité informatique ont indiqué avoir découvert un lien potentiel entre la Corée du Nord et la cyberattaque.WannaCry concerne notamment les Windows n’ayant pas reçu la mise à jour de sécurité du 14 mars. D'où l'importance de veiller aux mises à jour de son système d'exploitation. Autre règle primordiale : prudence lorsque vous naviguez sur internet ou recevez des mails.