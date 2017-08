Mail Communiqué Crous Réunion : Les nouveautés de la rentrée





PAIEMENT ANTICIPÉ DES BOURSES



Le paiement anticipé de la bourse a été mis en place en 2016 avec un versement au cours du mois d’août. L’an dernier, 6 889 étudiant-es ont bénéficié de ce nouveau dispositif dès le mois d’août.



Cette année encore, le dispositif est renouvelé. Les premiers bénéficiaires ont été payés dès le mois d’août pour un versement habituellement effectué au mois de septembre.

Ainsi pour cette rentrée universitaire 2017-2018 près de 4 000 étudiants ont été payés à la mi-août.



LANCEMENT DE LA PAGE FACEBOOK



Le Crous de La Réunion a désormais sa page Facebook officielle. Les étudiants pourront ainsi suivre l’actualité de l’établissement en direct. Rendez-vous sur : Crous de La Réunion - Officiel



BED & CROUS



Vous êtes étudiants et personnels de l’enseignement supé- rieur, Français ou étranger, seuls, en couple ou en famille, et aussi entre amis ?



Pour vous, les Crous ont imaginé ce service de réservation en ligne a n de séjourner dans une de nos résidences universitaires.



Vous êtes de passage pour raison professionnelle ou personnelle, votre séjour est court, le Crous de La Réunion vous propose, dès à présent, d’occuper deux chambres dans la résidence HOUAT.



Les réservations pour La Réunion seront possible dès la mi-septembre sur le site :



ZÉRO CASH



Les Crous ont mis en place un dispositif, appelé le "Zéro Cash" afin de faciliter toutes transactions financières sur les campus universitaire. L’objectif est de ne plus utiliser d’espèce et de choisir la solution Izly. Pour tout paiement ou rendu de monnaie, l’application Izly sera mis en avant, que ce soit sur smartphone ou via la carte.



Pour cette rentrée à La Réunion, il s’agirait d’abord de sensibiliser sur le nouveau dispositif en réduisant les horaires d’ouverture du guichet de rechargement et de limiter les rechargements en caisse. A partir de la rentrée, pour tout rechargement, il n’y aura plus de rendu de monnaie, la totalité de l’espèce étant créditée sur la carte Izly.



DES ANIMATIONS EN RÉSIDENCE



Le service culture du Crous de La Réunion a prévu, pour cette nouvelle année universitaire, diverses animations en résidence et en extérieur.



Les deux premiers spectacles sont programmés pour les 13 et 14 septembre 2017 à 20H avec la Compagnie Lépok Epik qui nous présentera deux pièces de théâtre au pied de la cité HOUAT (administration centrale du Crous).



La première pièce, "Il était une fois le théâtre grec", est un conférence-spectacle accessible dès 9 ans. Le seconde pièce, "Le conte des contes", fera revivre des personnages de contes de façon humoristique. Accessible dès 14 ans.



Ces animations sont GRATUITES.



THÉÂTRE VLADIMIR CANTER - OUVERTURE DE LA SAISON



Le théâtre Vladimir Canter ouvre sa deuxième saison le 1er septembre 2017 sur le campus du Mou a. Pour commencer ce second semestre en beauté, le groupe Kréolokoz vous propose une ambiance salle verte pour son concert à partir de 19H30.



Toute la programmation est à retrouver sur le site du Crous de La Réunion rubrique "culture". Le livret de programmation sera également distribué le jour de la soirée d’ouverture.



Vous pouvez aussi le retrouver dans plusieurs lieux de vie de l’île et sur le site monticket.re.

Pour toute réservation, un seul lien :



DES TARIFS ATTRACTIFS POUR LA CULTURE



Pour tout paiement avec la carte ou l’application Izly, les tickets de spectacles (entrée étudiante) coûteront seulement 3,25 € au lieu de 4 euros pour les années précédentes. Vos billets à tarif réduit sont disponibles à la billetterie du théâtre Vladimir Canter aux horaires d’ouverture habituelle.



Rappel du dispositif : Izly est un service de paiement sans contact sur le campus. Il permet de faciliter le passage en caisse via l’application mobile ou la carte multiservice étudiante. Pour activer votre compte, un seul lien :



SÉCURISATION DU CAMPUS



Après la phase test, le plan de sécurisation du campus universitaire du Moufia entre dans sa phase définitive à la rentrée.



Un contrôle d’accès sera effectué aux entrées du site par les agents de sécurité. Pour accéder aux résidences universitaires, les résidents du Crous seront priés de présenter leur carte de résident aux entrées, qu’ils soient à pied, en voiture ou en deux- roues.



Pour les personnes véhiculées, tout individu occupant le véhicule devra présenter sa carte pour pouvoir entrer sur le campus. Le nom des visiteurs devront être communiqués aux agents de sécurité au préalable a n qu’ils puissent autoriser leur passage. La rentrée universitaire 2017-2018 est synonyme d’actualité pour le Crous de La Réunion. En effet, plusieurs dispositifs font leur arrivée a n de faciliter davantage la vie étudiante et de dynamiser les lieux de vie. En voici les principaux :Le paiement anticipé de la bourse a été mis en place en 2016 avec un versement au cours du mois d’août. L’an dernier, 6 889 étudiant-es ont bénéficié de ce nouveau dispositif dès le mois d’août.Cette année encore, le dispositif est renouvelé. Les premiers bénéficiaires ont été payés dès le mois d’août pour un versement habituellement effectué au mois de septembre.Ainsi pour cette rentrée universitaire 2017-2018 près de 4 000 étudiants ont été payés à la mi-août.Le Crous de La Réunion a désormais sa page Facebook officielle. Les étudiants pourront ainsi suivre l’actualité de l’établissement en direct. Rendez-vous sur :Vous êtes étudiants et personnels de l’enseignement supé- rieur, Français ou étranger, seuls, en couple ou en famille, et aussi entre amis ?Pour vous, les Crous ont imaginé ce service de réservation en ligne a n de séjourner dans une de nos résidences universitaires.Vous êtes de passage pour raison professionnelle ou personnelle, votre séjour est court, le Crous de La Réunion vous propose, dès à présent, d’occuper deux chambres dans la résidence HOUAT.Les réservations pour La Réunion seront possible dès la mi-septembre sur le site : www.bedandcrous.com Les Crous ont mis en place un dispositif, appelé le "Zéro Cash" afin de faciliter toutes transactions financières sur les campus universitaire. L’objectif est de ne plus utiliser d’espèce et de choisir la solution Izly. Pour tout paiement ou rendu de monnaie, l’application Izly sera mis en avant, que ce soit sur smartphone ou via la carte.Pour cette rentrée à La Réunion, il s’agirait d’abord de sensibiliser sur le nouveau dispositif en réduisant les horaires d’ouverture du guichet de rechargement et de limiter les rechargements en caisse. A partir de la rentrée, pour tout rechargement, il n’y aura plus de rendu de monnaie, la totalité de l’espèce étant créditée sur la carte Izly.Le service culture du Crous de La Réunion a prévu, pour cette nouvelle année universitaire, diverses animations en résidence et en extérieur.Les deux premiers spectacles sont programmés pour les 13 et 14 septembre 2017 à 20H avec la Compagnie Lépok Epik qui nous présentera deux pièces de théâtre au pied de la cité HOUAT (administration centrale du Crous).La première pièce, "Il était une fois le théâtre grec", est un conférence-spectacle accessible dès 9 ans. Le seconde pièce, "Le conte des contes", fera revivre des personnages de contes de façon humoristique. Accessible dès 14 ans.Ces animations sont GRATUITES.Le théâtre Vladimir Canter ouvre sa deuxième saison le 1er septembre 2017 sur le campus du Mou a. Pour commencer ce second semestre en beauté, le groupe Kréolokoz vous propose une ambiance salle verte pour son concert à partir de 19H30.Toute la programmation est à retrouver sur le site du Crous de La Réunion rubrique "culture". Le livret de programmation sera également distribué le jour de la soirée d’ouverture.Vous pouvez aussi le retrouver dans plusieurs lieux de vie de l’île et sur le site monticket.re.Pour toute réservation, un seul lien : https://www.monticket.re/theatre-vladimir-canter Pour tout paiement avec la carte ou l’application Izly, les tickets de spectacles (entrée étudiante) coûteront seulement 3,25 € au lieu de 4 euros pour les années précédentes. Vos billets à tarif réduit sont disponibles à la billetterie du théâtre Vladimir Canter aux horaires d’ouverture habituelle.Rappel du dispositif : Izly est un service de paiement sans contact sur le campus. Il permet de faciliter le passage en caisse via l’application mobile ou la carte multiservice étudiante. Pour activer votre compte, un seul lien : www.izly.fr Après la phase test, le plan de sécurisation du campus universitaire du Moufia entre dans sa phase définitive à la rentrée.Un contrôle d’accès sera effectué aux entrées du site par les agents de sécurité. Pour accéder aux résidences universitaires, les résidents du Crous seront priés de présenter leur carte de résident aux entrées, qu’ils soient à pied, en voiture ou en deux- roues.Pour les personnes véhiculées, tout individu occupant le véhicule devra présenter sa carte pour pouvoir entrer sur le campus. Le nom des visiteurs devront être communiqués aux agents de sécurité au préalable a n qu’ils puissent autoriser leur passage. Zinfos974 Lu 20 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > ​Malaise des policiers du Port ou le retour au temps béni des colonies SNE-FGAF 974 : "Une rentrée perturbée !"