Croire et Oser : "Votre silence, un cri silencieux"

Nous pourrions commencer par faire comme tout le monde et vous parler des chiffres de l'abstention. Ou encore faire comme les autres vous parler de nous ou pour éviter de se remettre en cause jeter la faute sur le système. Mais votre silence vaut beaucoup plus pour nous! Il sonne comme un cri silencieux. ...silencieux mais tellement puissant et strident qu'il nous transperce !



Plutôt que de prétendre à des réponses, nous avons envie de vous poser des questions : Comment continuer sans vous?



Comment un politicien peut-il penser à un seul moment essayer de vous convaincre de voter pour lui dimanche prochain sans vous demander d'abord la raison de votre abstention de dimanche dernier ?



Pourquoi la machine ne s'arrête pas quand 65% des votants n'ont plus la force de s'exprimer ?



Nous savons qu'il ne s'agit nullement d'indifférence de votre part. Quand nous lisons que certains candidats sont "contents" ou "satisfaits" de leur résultat, Croire et oser a du mal à se réjouir du silence de 52837 votants et de 1021 votes blancs. Il serait indécent et illogique de faire un appel au vote au moment où vous vous sentez le plus éloigné de la démocratie.



Et il est encore moins le moment de vous rappeler les devoirs de notre chère République !



Nous prétendons, alors à seulement vous rappeler que votre silence renforce leur dictature. Et qu'il est temps, avant qu'il ne soit trop tard, que vous recommenciez à vous exprimer !





Julie AROUBANI,

suppléante d’Alexandre LAI KANE CHEONG (Croire et Oser)

6ème circonscription de la Réunion



