Critique de la raison pratique politique

Donc Bayrou veut réécrire la morale de la raison pratico- politique.



Qu’en pense Kant ?



Les citoyens ordinaires s’imaginaient que c’était les députés qui votaient les lois, pas F Bayrou.



Je sais que ce gouvernement voudrait se passer du Parlement , mais quand même !



Et en plus l’exécutif voudrait donc se mêler de la manière dont le pouvoir législatif organise ses travaux !!! Un vrai coup d’Etat vous dis-je .



Revenons au principe fondamental : priorité des priorités dans la moralisation : respecter la séparation des pouvoirs.



Le Bayrou veut aller vite en besogne , sans doute pour allumer un contre feu à l’affaire Ferrand.



Modestes dans leur forme mais ambitieux dans leur objectif, j'ai, en tant que citoyen , 3 amendements révolutionnaires à faire valoir :



1/Qu'il soit interdit à un juge, un membre du gouvernement ou à quelques autres agents d'autorité, de défense ou de sécurité, et pourquoi pas à un parlementaire, d'appartenir à une hiérarchie parallèle : confréries, franc maçonnerie, sectes, syndicat de la magistrature, CRIJ, clubs, cercles de ou réseaux de toutes sortes etc...



A minima , à défaut de pouvoir empêcher , qu'ils soient obligés de déclarer cette appartenance , parce que les citoyens ont le droit de savoir qui les gouvernent .



2/ que l’on en finisse avec ce leurre du plafonnement des dépenses de campagnes électorales.



Donc , soit on fait comme en Amérique et chacun est libre , sauf s’il demande une aide publique , soit on intègre les frais de fonctionnement de BFM, de l’Express, du Monde, de Libération, de l’Obs , de Paris Match, de VSD , des Echos , du Point , du Canard dans les comptes de campagne de Macron.



Et à la Réunion on intègre le plan de redressement du JIR dans les comptes d’Ericka Bareigts et le sandwich de Didier Robert lors de sa grève de la fin de la faim dans les comptes des Marcheurs .



3 / qu’on fasse en sorte que les fonctionnaires ne représentent plus la moitié de l’Assemblée nationale et qu’on puisse de temps en temps y voir un ouvrier ,un vrai agriculteur ou un chômeur puisqu’ils sont 6 millions en France . Facile à faire pour les fonctionnaires : il suffit qu’on les oblige à choisir entre faire de la politique ou administrer les choses.



Voilà, c’est simple et plus efficace que tous les blablablas de Bayrou .