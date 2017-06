Mail La grande Une Crise requins : Yann de Prince possède des "preuves" incriminant l’Etat





Pour Yann de Prince, les vies de nombreux Réunionnais "ont été mises en danger en pleine connaissance de cause". Il dit être en possession de documents préfectoraux "accablants". Ces derniers, Dans un post publié sur sa page Facebook, l’ancien patron du Medef local, Yann de Prince, impliqué médiatiquement pour ses prises de position dans la crise requin ces derniers mois, est plus remonté que jamais. Il reproche en effet à l’État de "se protéger derrière une réglementation qu'il est d'ailleurs incapable de faire appliquer".Pour Yann de Prince, les vies de nombreux Réunionnais "ont été mises en danger en pleine connaissance de cause". Il dit être en possession de documents préfectoraux "accablants". Ces derniers, qui seront publiés dans les jours qui viennent sur sa page Facebook , prouvent selon lui "que la crise requin n'est pas une crise ordinaire ni encore mois le fait du hasard ou de la nature".





"Vous servez de cobayes sans le savoir depuis des années, tout ça pour nourrir la folie furieuse de quelques irresponsables férus de plongée sous-marine qui se sont aménagé un bassin à requins dans l'unique but d'assouvir leur passion au péril de vos vies".

Ce dernier, avec l’aide de plusieurs associations, compte prochainement déposer des plaintes au niveau judiciaire, administratif mais aussi au pénal, "pour poursuivre d’une part l’État et les structures concernées", comme la Réserve marine ou l’IRD. "Des personnes physiques seront également visées par nos plaintes pour mise en danger d’autrui ayant entraîné la mort", prévient Yann de Prince.

Ce dernier, avec l'aide de plusieurs associations, compte prochainement déposer des plaintes au niveau judiciaire, administratif mais aussi au pénal, "pour poursuivre d'une part l'État et les structures concernées", comme la Réserve marine ou l'IRD. "Des personnes physiques seront également visées par nos plaintes pour mise en danger d'autrui ayant entraîné la mort", prévient Yann de Prince. Zinfos974 Lu 3495 fois



