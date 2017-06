Crise requins : Charlène de Monaco provoque la colère des familles de victimes

"Sur les réseaux sociaux, il ne lui a pas échappé que le surfeur Kelly Slater appelait à leur abattage massif après l’attaque mortelle la semaine dernière d’un jeune bodyboarder. " Je suis désolée pour ce jeune surfeur, mais il n’avait pas à nager dans ces eaux sales, particulièrement attirantes pour les requins, et, du reste, interdites à la brigade. On tue 1 million de requins par ans, eux ont fait 20 morts à La Réunion depuis 2011… Sans ces prédateurs, la planète ne fonctionnerait pas comme il se doit. Ce que préconise Slater met en danger l’écosystème".

Charlène de Monaco



"Nous savons que la principauté s'est engagée pour la protection des océans. Mais à chaque fois que votre gouvernement ou vous-même intervenez sur le sujet de l'île de La Réunion, cela s'appelle de l'ingérence. Venons-nous chez vous pour vous dire comment sécuriser vos enfants?"

Le Collectif des familles et proches des victimes de la crise requin



La princesse Charlène de Monaco se fait méchamment "allumer" par de nombreux internautes actuellement… La raison? Son positionnement sur la crise requin à La Réunion.Interrogée par le magazine Paris-Match le 2 mars dernier, l’épouse du Prince Albert s’est montrée très critique envers l’abattage des requins dans l’île, proposé par le multiple champion du monde de surf, l’Américain Kelly Slater.Une sortie peu appréciée par le Collectif des victimes d’attaques et proches de requins à l’île de La Réunion. Dans une lettre adressée à Charlène de Monaco, plusieurs proches de pratiquants d’activités nautiques décédés suite à une attaque de squale, font part de leur colère. Ils accusent notamment cette dernière de "désinformation", et de se rendre "complice" d'une vaste "hypocrisie qui tend à faire l'amalgame entre la misérable pêche préventive de quelques requins sur nos côtes, et la pêche industrielle du requin à des fins commerciales sur la planète".L'intégralité du courrier adressé à Charlène de Monaco à retrouver ci-dessous :