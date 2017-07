Crise requin sans langue de bois

Mon kiné était un passionné de surf, un jour, je lui ai dit, "ne m'oblige pas à te chercher un remplaçant, tôt ou tard tu vas te faire bouffer par un requin... ". Depuis je pense qu'il a compris, il a arrêté le surf.



Je ne cherche à plaire ni aux scientifiques ni aux surfeurs, mais témoigner mon humble expérience.



Je suis St Paulois de naissance, j'ai toujours vécu sur la côte, c'est dans la baie de st Paul que j'ai appris à nager. Durant des années, je me suis baigné St Pierre, St Leu, St Paul, nouveau port de La Possession, sans problème.



VRAI. Les requins ont toujours été présents autour de l'ile, chaque fois, que les pêcheurs remontaient leurs filets, on voyait des centaines de requineaux, surtout les pantoufliers et les charognes. Ces requins à l'âge adulte s'éloignaient pour chasser loin de nos côtes.



VRAI. On vivait avec les requins, on faisait quand même très attention, pas d'attaque durant toutes ces années, mais on savait qu'ils étaient là.



VRAI. Dans les années 90 au moment des premières attaques, j'ai compris qu'il y a un changement dans le comportement de ces squales. Mes amis pêcheurs apnéistes à cette époque, me disaient, qu'ils rencontraient de plus en plus de gros requins près du rivage, ils ont laissé tomber la pêche sous-marine devenue trop risqué.



VRAI. La source du problème, des grandes sociétés multinationales pratiquent la méthode de pêche dite chalutage de fond (techniques de pêche destructives) pratiqué sans limites, depuis une trentaine d'années dans l'océan Indien par tous les bateaux industriels, venus d'Europe, ces usines flottantes détruisent tout sur leurs passages, ce qui fait que nos requins n'ont plus grand-chose à manger (le requin adulte a besoin de 30 kg nourritures tous les 15 jours pour rester en vie). Alors ces prédateurs, reviennent chasser près de nos côtes, choses, qu'ils ne faisaient pas avant.



VRAI. La réserve marine, oui c'est un garde-manger pour les requins, quand ils ont faim, ils attaquent pour se nourrir, humains ou pas, surtout que ces derniers empiètent de plus en plus sur son territoire, du coup les surfeurs deviennent des proies faciles.



FAUX. Solution, exterminer les requins ? 100 millions tué chaque année dans le monde, et pourtant les attaques continues (pas seulement à La Réunion). Que fait-on de cette viande ?



FAUX. Il est dérisoire de croire que les Réunionnais vont manger des requins que les zoreils vont tuer, parce que ces mêmes requins attaquent leurs gosses.



VRAI. Les Réunionnais ne sont pas amateurs de la chair de requins, la viande est coriace, sèche, surtout son odeur d'ammoniaque, jusqu'à dans l'assiette, décourage les amateurs de poisson. Je sais de quoi je parle, à une époque, j'en ai cuisiné plusieurs types, au-delà de 1m rien à faire, immangeable.



VRAI. Les pêcheurs ne vont pas non plus, gaspiller leurs gasoils pour un poisson qui ne se vend pas. Une mère dans la douleur disait "que fait l'État, les Réunionnais sont tués par des requins".



FAUX. La plupart des victimes, sont des zoreils, parce que le Réunionnais lui, il connait son pays (même si ça ne plait pas), et ses dangers. Quand le Réunionnais va en mer, c'est pour gagner sa vie, pas pour s'amuser, il fait souvent le signe de croix, avant d'entrer dans l'eau, car il ne sait pas ce qui l'attend.



VRAI. Pour les Réunionnais, les requins c'est le problème des zoreils, les créoles ont d'autres soucis tels que le chômage, la misère, etc. plus importants à nos yeux que les requins. "Ren a nou la mer"



FAUX. NON ! La mer ne nous appartient pas, même notre corps ne nous appartient pas, arrêtez de croire que tout ce qui nous entoure est à nous, la mer appartient à DIEU et on peut dire aussi aux poissons.



Quant aux surfeurs, arrêtez de vous faire manipuler par vos compatriotes qui vous disent, qu'ils ont la solution miracle, regardez l'adjoint qui a fait campagne sur vos souffrances, 3ans après, lui élu, qu'est-ce qui a changé si ce n'est son compte bancaire, avec son salaire d'adjoint à la mairie, à la TCO, à la région, et autre SPL, il doit toucher pas moins de 10 000 euros et cela grâce aux surfeurs qui ont cru en lui. LA VÉRITÉ ! Il n'existe malheureusement pas de solution, UN FILET N'ARRÊTERA JAMAIS UN REQUIN AFFAMÉ.