Crise requin Réunion : Escroquerie à grande échelle et crimes en bande organisée

Nombreux sont celles et ceux qui pointent du doigt le comportement coupable des « scientifiques » et des responsables de la Réserve Marine de La Réunion depuis de longs mois. J’ai déjà écrit sur le sujet à propos du vrai-faux rapport « point zéro » qu’ils ont volontairement trafiqué afin d’obtenir l’autorisation d’agir selon leur seule volonté.



Nous avons aujourd’hui des preuves irréfutables de leur volonté constante et délibérée de mentir et de manipuler l’opinion publique.



Rappel synthétique :



- Dans leur grande majorité, les réunionnais, et spécialement les usagers de la mer, ont accueilli favorablement (et naïvement, il faut bien le dire après coup) l’idée de la création d’une réserve marine pour la préservation du récif réunionnais. Ils sont encore très nombreux (dont moi) à vouloir préserver la biodiversité mais dénoncent la gestion calamiteuse de la Réserve marine de La Réunion ;

- Lors de la création de la réserve marine, les scientifiques ont savamment éludé la question de la présence des prédateurs et donc toutes formes de risques pour les humains. C’est si vrai d’ailleurs que la charte de la Réserve Marine prévoit de protéger toutes sortes d’espèces, mais pas les humains … Quel scientifique sérieux pourrait soutenir qu’il instaure une réserve marine dans une station balnéaire sans se préoccuper de la sécurité des personnes ?!

- Depuis bientôt 6 ans, 100% de l’océan est totalement privatisé à La Réunion, si bien que seuls les plongeurs et les scientifiques (les mêmes d’ailleurs) sont autorisés à se baigner. C’est une situation unique au monde, si grave que l’Etat a jugé utile (pour se protéger, courageux qu’il est) d’informer les touristes dès leur arrivée lors de l’atterrissage, des immenses risques requins et de l’interdiction totale d’accéder à la mer, à l’exception des lagons (qui se dégradent à vitesse grand V du fait que tous les réunionnais s’y replient) lesquels viennent d’ailleurs d’être en partie fermés du fait de la présence récurrente de requins bouledogue, ainsi que de 2 « bassins » protégés par des filets qui sont inopérants au moment où j’écris ces lignes ;

- Depuis bientôt 20 ans, la commercialisation de la chaire des requins tigres et bouledogues est interdite à La Réunion et nulle part ailleurs dans le monde, si ce n’est Mayotte, l’Etat ayant prononcé cette interdiction récemment après que je l’ai mis face à ses contradictions. C’est à dire qu’il y a 3 ans encore, les mahorais pêchaient et mangeaient ces requins sans le moindre problème. Plus maintenant, juste parce que l’Etat ne sait pas revenir sur sa décision stupide et qu’il préfère persévérer. Cette interdiction est maintenue contre toute logique et en l’absence totale de démonstration d’un risque réel et l’Etat se rend coupable de dissimulation des résultats des études qu’il a réalisées. Il convient de relever d’ailleurs que si le même « principe débile de précaution » était appliqué aux autres espèces, nous ne pourrions plus manger de thon, de daurade ni d’espadon comme nous le faisons pourtant très régulièrement ;



Mensonges, incompétences, études truquées, mise en danger volontaire de la vie d’autrui :



- J’ai en ma possession une étude scandaleuse intitulée « Appropriation et acceptabilité sociale de la réserve marine de La Réunion (RNMR) dans un contexte de crise liée au risque requins » que les responsables de la Réserve Marine ont commandée en 2013 et qui est sortie en 2016. Autant on aurait pu leur laisser le bénéfice du doute et de l’incompétence caractérisée en 2007, autant cela n’est plus possible désormais. Ils sont aux premières loges pour mesurer les dégâts causés par leurs décisions et nous serions en droit d’attendre d’eux qu’ils se préoccupent des causes et surtout des remèdes pour rétablir l’équilibre qu’ils ont brisé plutôt que de chercher à continuer à nous mentir et nous manipuler. On peut toujours rêver ;

- A aucun moment ils ne se remettent en cause ni n’envisagent que leur gestion de la réserve pourrait être la cause de la prolifération des requins dans la zone, de l’interdiction totale de baignade, ni même d’attaques mortelles. On comprend que le sujet ne les préoccupe pas. Autrement dit, ils se fichent totalement que l’accès à l’océan soit interdit (sauf à eux !) et ils se moquent de savoir ce qui pourrait être fait pour protéger les humains ;

- Leur seule et unique préoccupation est : « comment faire accepter cette situation par l’opinion » ? Comment manipuler les réunionnais afin de les convaincre que ce qui se passe est « normal » et qu’il faudrait s’en accommoder ?! Tout ceci est bien entendu financé à grands renforts d’argent public, mais venons-en aux faits :



Les responsables et scientifiques de la Réserve Marine ont conduit une étude délibérément mensongère et biaisée :



C’est particulièrement grave pour des personnes qui se revendiquent d’une rigueur scientifique, laquelle serait censée leur conférer une légitimité supérieure, et c’est encore plus grave dans la mesure où ils sont délégataires d’argent public. On voit bien qu’en fait de rigueur scientifique, ils n’hésitent pas à mentir et tricher en parfaite connaissance de cause afin de justifier leurs actions passées et futures.



D’abord, ils ont mené une enquête « semi-dirigée », c’est à dire qu’on ne demande pas d’exprimer votre opinion mais de répondre à des questions précises dont on comprend parfaitement que l’ordre et le choix peut largement influencer les réponses. L’élaboration des questions, de leur ordre, etc. … n’ont bien évidemment pas été soumis à d’autres acteurs afin que l’on puisse s’assurer de la pertinence et d’une vision partagée. Ah ! la belle rigueur scientifique que voici.



Ensuite, ils ont choisi un échantillon de moins de 500 personnes prises parmi des étudiants en géographie à Ste Clotilde et leurs familles en guise de représentation de la population réunionnaise. Oui, vous lisez bien : leurs familles et leurs proches ! Vous imaginez à quel point cet échantillon n’est pas représentatif ?! On prend une cinquantaine d’étudiants et on leur demande d’interroger leurs familles, dont on imagine bien que les avis seront globalement convergents, et on est censé obtenir un échantillon représentatif des réunionnais ? Mais de qui se moque-t-on à La Réserve Marine de La Réunion ? Sans aucun complexe, l’étude relève même que les contributeurs habitent majoritairement le nord et l’est de l’île.



Enfin, et surtout, ils ont décidé d’écarter les surfeurs de leur enquête pour ce motif :

« Il eut été logique d’enquêter d’autres catégories d’usagers du littoral récifal, aussi vulnérables, voire plus vulnérables, à la « crise Requins » que les catégories d’usagers étudiés, les pratiquants du surf notamment. Toutefois, la demande qui nous a été faite de privilégier les acteurs économiques excluait de fait cette population, dont la vulnérabilité vis-à-vis du risque requins relève bien plus de la sécurité humaine que de la sécurité économique. »



Donc, le surf ne représenterait aucun poids dans l’économie et comme les surfeurs ont un avis négatif sur la gestion de la Réserve Marine, les responsables ont jugé que l’étude serait meilleure si l’on se passait de leur opinion. Ces personnes n’ont peur de rien et elles ont tort car je peux vous assurer que ça va très mal se finir pour elles.

Est-ce que chacun se rend compte de la gravité de la situation ? Des gens sont morts par la faute de ces personnes. La « science », selon la réserve marine, consiste à prendre les points de vue de personnes ayant la même opinion, ou en tous les cas à exclure les détracteurs, pour se prévaloir d’un avis représentatif de la population réunionnaise. On se croirait en URSS à la grande époque du communisme totalitaire.



Accessoirement, parce qu’à ce stade l’étude est déjà tellement décrédibilisée que tout devient accessoire, ils ont sondé les « acteurs économiques » en ignorant superbement l’existence des organisations professionnelles et patronales. Ben voyons.



Une fois de plus, ces faits sont très graves et les preuves accablantes s’accumulent contre les responsables du GIE Réserve Marine et contre le Conseil Scientifique de la même réserve. Des gens, meurent. L’océan est privatisé pour l’usage exclusif de ces personnes et les réunionnais sont exclus de la mer. L’opinion publique est manipulée. La crise requin est soigneusement entretenue pour que la situation perdure. Les opposants et toutes les personnes qui critiquent sont stigmatisées.



J’affirme que les personnes responsables de La Réserve Marine, du Conseil Scientifique, ainsi que les commanditaires de cette étude sont coupables de mensonges, de détournement d’argent public par la conduite d’études fallacieuses visant à manipuler l’opinion, qu’elles ont délibérément mis la vie des réunionnais en danger et qu’elles portent une grande part de responsabilité personnelle et collective dans les morts tragiques qui sont survenues ici ces dernières années.



Il est urgent qu’elles soient mises hors d’état de continuer de nuire aux réunionnais, et écartées sans délai de toutes les instances en lien avec la biodiversité de La Réunion. Et si l’Etat refuse encore d’assumer ses responsabilités, alors il appartiendra aux réunionnais de se mobiliser avec force et détermination afin d’obtenir leur éviction.



Il va sans dire que, comme vous pouvez le lire, le travail d’enquête, d’investigation et de recherches de responsabilités progresse pour que les actions pénales que j’ai déjà annoncées soient mises en œuvre utilement et rapidement contre ces personnes.



Afin que les choses soient bien claires, parce que les responsabilités sont immenses, parce qu’il n’est plus tolérable que ces menteurs (et criminels pour certains) puissent continuer d’agir et de nuire aux réunionnais en restant soigneusement tapis dans l’ombre, je publie une première liste non-exhaustives de ces personnes que je tiendrai à jour régulièrement.

Si toutefois d’aucuns s’estiment avoir été cités par erreur, je les prie de m’en excuser et les invite à me le faire savoir :



- Mme Sonia RIBES-BEAUDEMOULIN : Océanographie, faune associée aux récifs coralliens - Présidente du Conseil Scientifique

- Mr Lionel BIGOT : Ecologie benthique - faune marine récifale

- Mme Pascale CHABANET : Ecologie des poissons associés aux récifs coralliens

- Mr Stéphane CICCIONE : Tortues marines

- Mme Pascale CUET : Océanographie chimique - chimie des écosystèmes récifaux

- Mme Violaine DULAU : Mammifères marins

- Mr Patrick FROUIN : Ecologie benthique - écosystèmes coralliens – invertébrés

- Mr Alain HEBERT : Erosion des sols

- Mr Erwann LAGABRIELLE : Sciences humaines et sociales

- Mr Thierry MULOCHAU : Echinodermes

- Mlle Gwenaelle PENNOBER : Géomorphologie littorale et approche spatiale des littoraux tropicaux

- Mr Michel ROPERT : Biologie marine, bases de données

- Mr Emmanuel TESSIER : Halieuthique

- Mr Roland TROADEC : Sédimentologie dynamique et marine

- Mr Jean TURQUET : Eco-toxicologue

- Mr Jean-Bernard GALVES, créateur et représentant autoproclamé d'associations de lui-même, toutes plus vides d'adhérents et de substance les unes que les autres ;

- Mr Didier DERAND, bébé nageur bercé trop près du mur, représentant la fondation Brigitte Bardot Yann de Prince Lu 169 fois



