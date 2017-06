Crise canne: Quelques avancées, mais pas encore de sortie de crise

Les syndicats sont sortis de la DAAF en ce début d'après-midi, suite à une réunion qui s'est tenue avec les industriels et l'État. Malgré quelques avancées, la totalité des points de désaccord n'a été abordée. Si la sortie de crise n'est pas confirmée, les négociations ont pour autant repris. Les syndicats doivent se concerter cette après-midi concernant la suite de leurs actions.Pour rappel, les syndicats FDSEA et Jeunes Agriculteurs manifestent depuis mercredi devant la préfecture , suite à l'annonce de Tereos qui déclarait ne plus prendre en compte les revendications de ces deux syndicats