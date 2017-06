[LIVE] Crise canne : Opération escargot des planteurs entre St-André et St-Denis

9h20: Une vingtaine de tracteurs ont pris la route de l'Est en direction de St-Denis. Actuellement dans le secteur de la Marine à St-Benoit, le convoi devrait s'allonger au fur et à mesure des points de rendez-vous pour atteindre une soixantaine de tracteurs à leur point d'arrivée à la Préfecture. Les gendarmes sécurisent l'opération.

Les planteurs de l’Est ne baissent toujours pas la garde. À l’appel de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs, (JA), une opération-escargot est organisée ce matin entre St-André et la Préfecture à Saint-Denis. De fortes perturbations sont à prévoir sur la 4-voies.Ils entendent dénoncer la sortie hier de Tereos, qui dans un communiqué hier , a indiqué son intention de ne traiter uniquement qu’avec la CGPER pour régler le conflit au sujet de la convention canne entre l’usinier et les planteurs.Le géant sucrier s’était montré très critique envers la FDSEA et les Jeunes agriculteurs, coupable selon lui d’une "escalade de la violence entretenue". Par ailleurs, Tereos avait également relevé "l’incohérence de leurs revendications".