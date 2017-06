Crise canne: Les planteurs ressortent satisfaits du Département

Suite à l'opération escargot menée ce matin par les planteurs, une délégation a été reçue au Département par Serge Hoareau, conseiller départemental délégué à l'agriculture.



Le conseil départemental "s'est engagé à adresser un courrier commun, avec toutes les forces politiques de La Réunion, au président de la République et aux ministères (de l'outre-mer et de l'agriculture, ndlr)", indique Frédéric Vienne à l'issue de cette rencontre. "C'est une très bonne nouvelle parce que l'urgence est là", estime-t-il.



"Je pense qu'il est bon qu'aujourd'hui Tereos entende cet appel et revienne autour de la table (...). Il faut qu'on discute, qu'on arrive à avancer pour préparer cette nouvelle campagne sucrière qui démarre dans quelques jours maintenant", réagit Serge Hoareau.



Les planteurs se dirigent désormais vers la Région.



Soe Hitchon sur place