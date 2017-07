Crise canne: Les planteurs refusent les 1,30 euro de Tereos, une réunion prévue

Alors que les planteurs bloquaient à nouveau le Barachois à Saint-Denis et réalisaient des opérations escargot dans l’Est et le Sud ce lundi, les syndicats se retrouvaient dans les locaux de la DAAF pour une restitution des négociations de vendredi dernier. La CGPER, la FDSEA et les JA, en présence de l’Etat, ont donc discuté des propositions de Tereos.



Les industriels proposent aujourd’hui une augmentation de 1,30 euro du prix de base de la tonne de canne, ce qui n’est pas satisfaisant selon les planteurs qui demandent 6 euros. "Cette somme ne couvre même pas l’inflation, affirme Isidore Laravine, membre du bureau de la CGPER, avant d’évoquer "les millions d’euros de bénéfices des industriels chaque année. Tereos national doit nous verser ce qui nous est dû".



Les actions pourraient être durcies



Avec une campagne sucrière qui devrait débuter, les planteurs auraient peut-être envie d’être plus conciliants, mais il n’en est rien. "On n’est pas pressé, assure Isidore Laravine qui se laisse jusqu’au 31 juillet pour trouver un accord. On peut même dépasser cette date, on peut tenir". Le but : laisser le plus de temps possible aux négociations et aux actions qui risquent de se durcir, afin d’éviter une demande d’expertise de l’Etat. "Nous n’aurons pas le choix, en cas de carence", affirme-t-il.



Une réunion entre syndicats et Tereos prévue cet après-midi



Si l’Etat a été "réceptif" ce matin, ce ne sera peut-être pas le cas cet après-midi pour Tereos qui a une réunion prévue avec les syndicats. "Il y a toujours du dialogue mais s’ils n’ont plus rien à mettre sur la table, ce sera vite réglé", avoue le syndicaliste.