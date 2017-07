Crise canne: Les industriels veulent "rectifier des contre-vérités"

Alors que les planteurs restent mobilisés ce lundi et prévoient de durcir leur mouvement, les industriels souhaitent "rectifier les multiples contre-vérités exprimées sur la filière".



Le Syndicat du sucre explique par exemple que l’aide de 38 millions d’euros de l’Etat "a pour objet de permettre aux sucreries des DOM de pouvoir continuer à accéder au marché européen sans avoir à réduire le prix de la canne". Si cette somme sert à réduire l’augmentation des coûts de production des industriels, elle "ne peut donc pas être redistribuée par les industriels".



Le syndicat explique : "En effet, si nous venions à augmenter notre prix d’achat de la canne en rétrocédant une partie de l’aide compensatoire, alors notre handicap de coût de revient se trouverait augmenté d’autant. C’est d’ailleurs pour cela que la France et l’Europe ont orienté cette aide vers les industriels et non, en tout ou partie, vers les planteurs".



Voici son communiqué :