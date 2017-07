Crise canne: Le nouveau préfet est arrivé

"La journée d'aujourd'hui va être décisive pour la suite à donner à ce conflit". Les négociations entre planteurs et industriels se poursuivent tout au long de ce week-end. Depuis samedi, la circulation sur le Barachois est bloquée.



L’arrivée du préfet ce dimanche matin à La Réunion pourrait permettre de débloquer la situation. Une rencontre avec Amaury de Saint-Quentin devrait avoir lieu dans l’après-midi, indique Frédéric Vienne président de la FDSEA. "Il ne peut pas faire l’impasse sur ce conflit".



Si Jean-Bernard Gonthier, président de la Chambre d'Agriculture, a été prévenu de son arrivée hier, "aucune réunion n'a été officiellement annoncée pour le moment".



"Une complication de la crise"



Le temps presse. Si à la fin de la journée aucun accord n’est trouvé, les syndicats de transporteurs et la CGTR ont menacé de se joindre au mouvement. "Une complication de la crise", reconnait Jean-Bernard Gonthier.



Cette menace de généralisation du conflit est à double tranchant pour Frédéric Vienne. "Ils viendront pour nous soutenir mais également avec leurs propres revendications".



Les négociations d’hier ont tout de même permis la réalisation d’une avancée pour la FDSEA et les JA: le maintien du dispositif pour les coupeuses péi.



La revalorisation du prix de référence de la tonne de canne est toujours en discussion. Les 2,50 euros avancés par Tereos ne satisfont pas les planteurs. "Aujourd'hui, la question n'est plus le prix de base de la canne mais l'augmentation du revenu du planteur que se soit sur le prix de base ou ailleurs", s'impatiente Jean-Bernard Gonthier.