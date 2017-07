Mail Politique Crise canne: La sénatrice Gélita Hoarau demande la venue de la ministre des Outre-mer La sénatrice Gélita Hoarau demande à ce que la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, se rende à La Réunion pour tenter de trouver un solution à la crise canne. Voici son communiqué:

Gélita Hoarau a participé ce jeudi soir à une rencontre des parlementaires des outre-mer avec Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Au cours de cette réunion, la sénatrice de La Réunion a exposé à la ministre la gravité du conflit entre l'industriel Tereos et les planteurs au sujet de l'avenant de la Convention canne qui lie ces acteurs à l’État. Les divergences portent sur le prix de référence de la tonne de canne à sucre payée par l’industriel au planteur.



La sénatrice de La Réunion a souligné que la situation est en train de se tendre, avec l'entrée possible dans le mouvement de travailleurs d'autres secteurs économiques. Compte-tenu de l'évolution de la situation et du fait que l'État soit partenaire dans la Convention canne, Gélita Hoarau a proposé à la ministre des Outre-mer de venir à La Réunion.



Dans sa réponse, Annick Girardin a déclaré que l'État recherche des solutions pour une issue au conflit cette semaine, à défaut, la ministre a évoqué la tenue d'une réunion à Paris avec les acteurs concernés.



Par ailleurs, Gélita Hoarau a également discuté avec la ministre de la question des Assises des outre-mer. Elle lui a indiqué que le préalable au développement est la suppression de l'alinéa 5 de l'article 73 de la Constitution.



Paris, le 6 juillet 2017 Zinfos974 Lu 170 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Nathalie Bassire rencontre Jean-Bernard Gonthier et Jules Houpiarpanin Le Département octroie une enveloppe supplémentaire aux planteurs