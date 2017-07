Crise canne: La FT2R appelle à faire "l’union pour La Réunion"

Nous voulons exprimer notre attention, notre proximité et notre soutien à nos amis les planteurs en difficulté.



Face à cette crise agricole : osons regarder autrement et interrogeons-nous ensemble.

Qui peut rester sourd au désespoir des planteurs qui ne nourrissent plus l’espoir de vivre de leur travail ?



Les profondes inquiétudes exprimées par les planteurs sont aussi l’écho du désarroi de notre société.



La crise est toujours là, profonde, complexe et multiforme, guettant sa prochaine proie.



A QUI LE PROCHAIN TOUR ?



Après le monde du Transport, du BTP, des Agriculteurs....nous sommes tous concernés personne ne peut se sentir hors d’atteinte.



Nous vous proposons de : "Bâtir ensemble les fondations solides pour une Réunion Équitable, Solidaire. Unir toutes les différences, en respectant et enrichissant chacune".