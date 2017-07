Crise canne: Jean-Bernard Caroupaye rencontre les planteurs

Alors que les transporteurs ont fait savoir ce mardi qu'ils pourraient rejoindre le mouvement des planteurs, Jean-Bernard Caroupaye (président de la FNTR) les a rencontré ce mercredi. Une discussion est en cours.



"Un espoir de sortie de conflit. Je pense qu'on est plus sur la fin de conflit qu'au début, donc un coup d'accélérateur de plus serait le bienvenu", réagit Frédéric Vienne, le président de la FDSEA.



"Je viens les rencontrer pour leur expliquer notre situation et comprendre la leur, et leur dire que nous compatissons (...)" indique Jean-Bernard Caroupaye. "On ne descend pas dans la rue gratuitement. On a nos revendications et nos problèmes on vient les partager avec eux et peut-être fusionner nos problématiques". Il parle d'un électrochoc, estimant qu'il y a désormais "une prise de conscience".



"Aujourd'hui on travaille à moitié, peut-être que si demain le mouvement se durcit et qu'on n'a plus rien à faire avec nos camions, on va faire une exposition avec eux ici, on ne sait pas", poursuit le président de la FNTR.



Soe Hitchon sur place