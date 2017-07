Crise canne : Hawaï a fait le choix d'abandonner la culture de canne à sucre

Il ne restait qu'une plantation à Hawaï, qui jusqu'à l'année dernière exploitait 16 000 hectares de canne, soit la moitié de la superficie cannière de la Réunion. Une industrie qui faisait vivre 675 personnes, sur l'île de Maui, la seconde plus grande de l'archipel. La dernière entreprise de production de sucre, Alexander & Baldwin, qui a essuyé 30 millions de dollars de pertes en 2015, la faute à la concurrence des pays à moindre coût de production, tels le Brésil ou le Vietnam (où Téréos est implanté), a fermé ses portes en 2016.



Comme à La Réunion, la canne fut la principale raison d'immigration, et faisait partie de l'identité hawaïenne. Aussi le sacrifice de cette culture ancestrale a-t-il suscité l'émoi sur cet archipel, membre des États-Unis, où la culture sucrière s'était développée en 1876, avec l'exportation vers les États-Unis. Le sucre y fut la principale ressource durant des décennies.



Dorénavant, les terres dédiées à la canne le seront à des cultures vivrières, des céréales et des agrocarburants. En effet, Hawaï ne pratiquait ni quotas ni subventions, et la mondialisation a eu raison de la monoculture sucrière.



Mais il se pourrait que ce soit finalement une chance pour l'archipel, qui s'oriente ainsi vers l'autosuffisance alimentaire.