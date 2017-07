Crise canne: Des blocages à prévoir encore mardi ?

Une fois de plus, les négociations entre les syndicats des planteurs et Tereos n’ont pas abouti. En réunion à 16h30 ce lundi après-midi, alors que les planteurs bloquaient le Barachois, l’usine du Gol et effectuaient des opérations escargot dans le Nord, l’Est et le Sud, ils n’ont pas trouvé d’accord.



Tereos a refusé de négocier, tant que l’usine du Sud demeurait bloquée. "Nous ne pouvions pas arrêter le blocage de loin, donc ils n’ont rien voulu entendre, raconte Isidore Laravine, membre du bureau de la CGPER. C’est la première fois que je vois ça. Il ne faut pas s’amuser à ça".



Les trois syndicats (CGPER, FDSEA et JA) doivent se consulter quant à la suite des actions et un possible déblocage de l’usine du Gol. Concernant les blocages de route et opérations escargot, il y a des chances que La Réunion en connaisse d’autres demain mardi.