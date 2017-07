Crise canne: Courrier collectif des députés de La Réunion

Dans un courrier commun qu'ils lui ont adressé, les sept députés de La Réunion ont demandé à M. Stéphane Travert, ministre de l'agriculture, de bien vouloir les recevoir le plus rapidement possible à l'occasion d'une rencontre consacrée au conflit dans la filière canne-sucre-énergie.



Ils ont fait la même démarche auprès de Mme. Anick Girardin, ministre des outre-mer.



Cette initiative constitue la première action et le point de départ du Collectif des députés de La Réunion.



Voici le courrier :