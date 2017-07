Mail La grande Une Crise Canne: Opérations escargot prévues ce lundi matin depuis l'Est et le Sud

La CGPER entre à son tour en action. Deux opérations escargot sont prévues ce lundi matin dans l'Est et le Sud.



Rassemblés à la balance Ste-Rose très tôt ce matin, les planteurs se sont mis en route pour St-Benoit où un autre groupe les attend pour prendre la direction de la préfecture à St-Denis. Une nouvelle réunion y est prévue à 9H entre les différents syndicats et Tereos.



Du coté du sud, les planteurs ont pour le moment bloqué l'accès à l'usine du Gol et attendent que les "collègues des communes avoisinantes les rejoignent", précise Jean-Bernard Gonthier, président de la Chambre d'Agriculture et du syndicat. Des discussions sont en cours pour une prendre la décision d'une opération escargot vers le chef-lieu en passant par l'Ouest.



Un mouvement qui s'est décidé "après des consultations de la base depuis jeudi. Nous avions prévenu qu'il y aurait une montée en pression progressive si aucune avancée n'était constatée", indique Jean-Bernard Gonthier.

