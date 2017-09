Mail Communiqué Création d'un "DU fibre optique" en partenariat entre l’URMA du Port et l’IUT de Saint Pierre





Cette initiative interprofessionnelle et volontaire montre la maturité d’une filière et sa capacité à se mobiliser collectivement pour répondre à un véritable enjeu national. La plate-forme ainsi créée est prête à accueillir tous les acteurs qui désireraient la rejoindre pour travailler dans cet esprit constructif.



Objectif fibre a été créée, en 2009, par les quatre principales fédérations représentatives de la filière de la fibre optique :



• la fédération française des entreprises de génie électrique (FFIE),

• la fédération des industries électriques, électroniques et de communication (FIEEC),

• la fédération française des télécoms (FFTélécoms),

• le syndicat des entreprises de génie électrique et climatique (SERCE).



La plateforme interprofessionnelle Objectif Fibre est particulièrement impliquée dans le domaine de la formation aux métiers du déploiement de la fibre optique.



Ses travaux complètent ceux menés par le Plan France Très Haut Débit et visent à anticiper et à créer les conditions favorables à un développement et à une professionnalisation de l'offre de formation aux métiers du Très Haut Débit (THD).



Objectif fibre met en œuvre, depuis 2009, des actions structurantes en faveur d’un déploiement massif et industrialisé de la fibre optique en France. Ces travaux - animés par les organisations professionnelles (FFIE, FIEEC et SERCE) avec le soutien et la participation de très nombreuses entreprises emblématiques du secteur - attestent de la capacité de mobilisation de la filière nationale de la fibre optique.



Objectif fibre a fait le choix de se concentrer sur trois enjeux opérationnels : les bonnes pratiques professionnelles, la normalisation et la formation.



C’est dans ce dernier cadre qu’ont été conduites deux actions structurantes :



• la réalisation d’une étude, sous la forme d’un Appui Technique Prospectif - initié par la DGEFP avec le concours actif d’Objectif fibre et de l’OPCA de la construction – Constructys, relative aux besoins en formation, emplois et compétences liés au déploiement de la fibre optique,

• la mise en œuvre, sur la base d’un cahier des charges, d’une démarche de référencement des centres de formation aux métiers du déploiement et de la maintenance de réseaux FTTH. L’instruction du dossier de demande peut, dans certains cas, être complétée par une visite sur le terrain du plateau technique. Les centres de forma on référencés par Objectif fibre font ainsi l’objet de la reconnaissance pleine et en ère de la filière dans leur capacité d’accompagnement des acteurs du déploiement.

• Objectif fibre continuera, à travers sa nouvelle feuille de route, et en lien avec la mission Très Haut Débit, à initier des actions visant à anticiper et à créer les conditions favorables à un développement et à une professionnalisation de l’offre de formation afin d’être en mesure d’accompagner la montée en puissance des déploiements. Car la qualité des infrastructures dépendra fortement de la qualité de leur mise en œuvre et donc de la qualité et du niveau de forma on des personnels qui construiront ces réseaux.



Le référencement de l'URMA Centre de Formation du Port



Afin d’être référencé par Objectif fibre, un centre de formation doit, conformément au cahier des charges, déposer un dossier technique de candidature détaillant les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre.



Si les centres de formation prennent principalement appui, au niveau pédagogique, sur l’existence de deux titres professionnels délivrés par le Ministère chargé de l’Emploi : Installateur de Réseaux Câblés de Communication (IRCC) et Technicien de Réseaux Câblés de Communications (TRCC), ceux-ci développent également d’autres formations dans l’objectif d’acquérir des compétences complémentaires.



La capacité à disposer d’un plateau technique conforme à ces prescriptions techniques est un élément clé afin de parvenir au référencement de son centre de formation.



Ce référencement, sur la base d'un cahier des charges précis établi par la filière fibre optique (téléchargeable depuis le site internet d'Objectif fibre :



Un jury ad hoc – réunissant des permanents de la FFIE, de la FF Télécoms, de la FIEEC et du SERCE – instruit (tous les 4 à 5 mois) les dossiers de candidature qui sont ainsi déposés.



Les référencements sont accordés, la première fois, pour une période d’un an et sont ensuite éventuellement renouvelés sur une base de deux ans. Chaque référencement est attaché à un lieu géographique précis disposant d’un plateau technique de proximité.



L’URMA Centre de formation du Port est référencé objectif fibre depuis le 23 janvier 2017. Il s’agit de l’unique centre de formation référencé à la Réunion.



LE CONTEXTE LOCAL



La région Réunion, dans le cadre du SDTAN (Schéma Directeur Territorial d'aménagement Numérique de La Réunion) a pour objectif d'atteindre une couverture totale du territoire en très haut débit FTTH d'ici 2026.



A court terme cet objectif régional correspond entre 2014 et 2016 à :



• 76 million d'euros d'investissement pour le déploiement du réseau FTTH

• 119 000 lignes impactées

• 88 000 lignes alimentées en FTTH

• 350 emplois directs en 3 ans

• 700 emplois indirects

• Situation des entreprises locales face à ce déploiement



La Réunion compte aujourd'hui deux opérateurs propriétaires de réseaux : Orange/France Télécom et Zéop/Réunicâble. Ces deux opérateurs font appel à des sous-traitants et/ou co-traitants afin de construire et entretenir leur réseau. Le réseau cuivré d'Orange qui devrait progressivement muter vers une boucle locale optique garde quand même une espérance de vie non négligeable. Zéop est à l'heure actuelle en plein déploiement de son réseau FTTH. La qualification des sous-traitants et co-traitants est au cœur des inquiétudes des 2 opérateurs. En effet très peu de formation spécifique à ce domaine existe et celles qui existent sont plus orientées vers le "data" que la "distribution/réseaux". Souvent ces entreprises font appel, afin de répondre aux exigences des opérateurs, à des compétences extérieures.



Les emplois :



• 200-300 emplois générés depuis le démarrage des chantiers

• 102 recrutements gérés par la Cellule OEGP

• 81% des recrutements sont supérieurs à 6 mois

• 60% des stagiaires embauchés en sortie de formation



LA FILIÈRE DE FORMATION RESEAU TELECOM A L'URMA CENTRE DE FORMATION DU PORT



Avant le développement des formations spécifiques en réseaux câblés de communication, l’URMA centre de formation du Port proposait des diplômes qui traitaient des liaisons optiques tel que le Bac Pro SEN (Systèmes Electroniques Numériques).



A la demande des professionnels (opérateurs et intégrateurs) souhaitant anticiper le déploiement de la fibre optique à la Réunion, l’URMA du Port à mise en place le Titre professionnel Installateur de Réseaux Câblés de Communication :



. 2013 Mise en place d’une POEI (Prépara on Opérationnelle à l’Emploi Individuelle) pour le recrutement au Titre Professionnel IRCC en FC (niveau V)



. 2014 Ouverture du TP IRCC en apprentissage

Suite aux sollicitations de la cellule OEGP (Objectif Emploi Grands Projets1), dès 2015 un travail d’ingénierie a été lancé avec les entreprises intégratrices afin de proposer des contenus de formation à la carte dans les domaines du bureau d’étude FTTH et du déploiement de la fibre optique.



. 2015 3 sessions de forma on du TP IRCC en Apprentissage 2 sessions de formation en Technicien Bureau d’Etudes FTTH 2 sessions de formation technicien Boucle locale optique



. 2016 Ouverture du TP TRCC (niveau IV)



