Crash du vol Egypt Air: Des iPhone ou Ipad en cause ?

L'enquête sur l e crash de l'Airbus Egyptair survenu en mai 2016 s'oriente vers un incendie déclenché par du matériel Apple. Selon les informations du Parisien, les trois juges d'instruction en charge de l'enquête s'intéressent à la piste d'un incendie dans le cockpit qui pourrait avoir été provoqué par un iPhone 6S et une tablette iPad mini 4 appartenant au copilote. Une expertise de ces appareils a été ordonnée et trois experts judiciaires ont été nommés.Il s'agira pour les experts de déterminer si ces appareils, et notamment leurs batteries, ont pu être à l'origine du sinistre. Ils devront "provoquer un emballement thermique", écrivent les juges dans leur lettre de mission dont le Parisien a eu connaissance. Il s'agira notamment de déterminer si la tablette et le smartphone peuvent prendre feu spontanément et, le cas échéant, dans quelles conditions et à quelle vitesse, ainsi que déterminer si l'incendie de ces appareils aurait pu rendre l'avion incontrôlable ou asphyxier les pilotes.Leur rapport doit être remis au juge avant le 30 septembre, précise le journal, qui cite une source proche du dossier : "L'équation de cette tragédie est peut-être à trouver dans le branchement de ces appareils entre le courant délivré par les prises situées derrière le copilote et la réception de ce courant par des appareils à batterie au lithium"."Nous n'avons eu accès à aucun rapport mais la compréhension que nous en avons est qu'il n'y a pas de preuve qui lie cet événement aux produits Apple" a réagit Apple, contacté par le média.