Mail Courrier des lecteurs Course de Côte sur la RD 52, non merci!

Un petit village des hauts de l'île de la Réunion, un dimanche matin pendant les vacances de l'hiver austral. On s'imagine pouvoir profiter tranquillement du chant des oiseaux, du beau paysage et échapper aux sempiternels problèmes liés à la circulation (embouteillages, route bloquée ou fermée, conducteurs qui semblent encore ignorer qu'on roule à droite à la Réunion, ...)



Cette quiétude n'était, hélas, pas de mise à Grand Ilet en ce dimanche 13 aôut 2017, course de côte oblige. Vous n'avez jamais entendu parler de cet "évènement"? Normal, il n'est que très peu médiatisé (pour ne pas dire pas du tout médiatisé...) Mais les habitants de ce petit ilet, oublié de mon point de vue par la municipalité, subissent tous les ans à la même époque cet évènement et la fermeture de la route qui en découle (de 7h30 à 15h30!), le manque de civisme des participants/accompagnateurs/spectateurs, ...

Les organisateurs répliqueront vraisemblablement que la gêne n'est pas réelle puisque la route n'est pas fermée toute la journée mais que des plages d'ouverture sont prévues. Pas de raisons donc d'être en colère, et d'avoir l'impression que les organisateurs tout comme la municipalité font fi des habitants de Grand Ilet. Une seule route permet de désenclaver cet écart mais comme il ne s'agit que de campagnards, ils ne diront rien, ils ne se déplacent que très peu et comme des moutons, ils s'adapteront aux horaires d'ouverture...



Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les organisateurs de cette course, vous l'aurez compris, je suis en colère, révoltée. Je trouve cela inacceptable de ne pas pouvoir me déplacer librement, d'autant plus que l'impact pour le village au niveau économique me semble bien minime (contrairement à l'impact environnemental.)



Grand Ilet ne semble pas assez convenable pour les autres manifestations, tout se fait à Hell-Bourg, alors pourquoi pas celle-là? Elle n'attire pas assez de touristes et risque même de les gêner? Mais elle ne gênera pas ces campagnards de Grand Ilet... La municipalité ne semble plus avoir suffisamment d'argent pour entretenir les routes /désherber leurs abords et les sentiers de Grand Ilet à sa charge mais n'hésite pas à mobiliser ses équipes pour permettre la tenue de cette course de côte. L'entretien permanent du village, une réelle politique de développement ne permettraient-ils pas d'attirer/de fidéliser plus de touristes que cet évènement ponctuel, peu connu? Monsieur le Maire, vous n'ignorez sans doute pas que Salazie ne se limite pas à Hell-Bourg, il y a beaucoup d'autres villages qui méritent un plus grand intérêt (et pas seulement une visite intéressée en période de campagne éléctorale.)



Enfin, la DRR ignore la gêne (il s'agit là d'un euphémisme) provoquée par les glissements de terrain sur la RD 52. Ces campagnards de Grand Ilet ont l'habitude, ils ne diront rien... Mais comme par hasard, peu de temps avant la course de côte, des travaux sont entrepris pour supprimer les déformations de la chaussée liées à l'érosion. Ce serait vraiment dommage d'abimer les motos des

participants...



Ces quelques lignes ne changeront malheureusement certainement rien mais le mécontentement a été exprimé et quelques dysfonctionnements de la municipalité dénoncés. Séverine MAILLOT Lu 145 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > À Monsieur le ministre de l'Éducation nationale Audition d’orgue à tuyaux (gratis !)