Coups de feu à la Possession: L'état du gérant du snack-bar stabilisé

Mardi 25 juillet dernier, un individu ouvrait le feu sur deux hommes , à La Possession. La cause : un différend financier entre le tireur, locataire d'un snack-bar, et son propriétaire, l'un des deux hommes visés par les balles.Les deux victimes, sévèrement touchées, avaient été transférées à l'hôpital. Alors que le propriétaire du snack était dans un état critique, entre la vie et la mort, son état est désormais stabilisé.Après une interpellation musclée et deux jours de garde à vue, le tireur a été mis en examen et placé en détention provisoire jeudi 28 juillet.