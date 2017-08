Couple retrouvé mort à St-Pierre : L'homme était suicidaire

Le couple a été retrouvé par son infirmière, hier, gisant dans une mare de sang. Au vu de l'état de décomposition des corps, les deux sexagénaires seraient morts plusieurs jours auparavant. Une autopsie sera pratiquée aujourd'hui à l'hôpital Bellepierre, mais, selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un drame conjugal sur fond de maladie et de troubles du comportement.



L'entourage du couple indique que Jean-Noël et Marie R. se disputaient souvent, et que l'homme était suivi pour des troubles du comportement. Il aurait tenté de se suicider il y a deux semaines, indique la presse écrite ce mardi. Ces tendances suicidaires dataient de plusieurs années, et Jean-Noël R. a été victime d'un AVC il y a quelques années, qui l'a laissé très diminué.



Le parquet privilégie donc la thèse d'un drame conjugal, l'implication d'un tiers semble peu vraisemblable, et le dossier devrait être classé sans suite. L'auteur du crime étant décédé, personne ne peut être poursuivi, et l'action publique s'éteindra.