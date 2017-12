Coupe de France : Les 32e de finale échappent à l'Excelsior

Ce dimanche, se jouait le 8e tour de la Coupe de France de Football au stade Paul Julius Bénard de Saint-Paul. L’As Excelsior, en rouge, a affronté Le Mans FC, en bleu, lors d’une rencontre durant laquelle les deux équipes ont fait preuve de combativité.

Le match avait portant bien commencé pour les Tangos. Les premières occasions sont à porter au camp St-Josephois.

Le premier but est en revanche à mettre à l’actif des Manceaux avant la fin de la première mi-temps.

Le score s’est creusé en rentrée de vestiaires en faveur de Le Mans FC.

50 ‘ : But pour l’Excelsior. Un troisième but sera marqué par le club métropolitain à la 65'. Mohamed El Madaghri réduit le score à la 74’ pour l'Excelsior.



Les Tangos n'ont pas démérité mais s'inclinent 2 à 3 face aux Manceaux. Le Mans FC est qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France.