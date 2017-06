Coup de poignard mortel à l'Artocarpe : 20 ans de prison pour Jean-Louis Virassamy

Pour avoir tué un serveur de l’Artocarpe en janvier 2015, Jean-Louis Virassamy a été condamné hier par la cour d’assises à 20 ans de prison nous apprend ce vendredi Le Journal de l'île.



Jean-Louis Virassamy-Sacri, avait poignardé le serveur de l'établissement à cause d'une dispute concernant une place de parking.



Gravement touchée au thorax, la victime de 31 ans avait été transportée à l'hôpital mais n’a pas survécu à ses blessures.



L'homme habite à l'arrière du restaurant et aurait eu des différends avec les gérants du restaurant depuis longtemps, au sujet de nuisances sonores et de parking. C'est en garde à vue qu'il a avoué les faits, expliquant qu'il visait la gérante de l'Artocarpe et qu'il avait soigneusement aiguisé ses armes avant de se rendre sur place.



Lors du procès, Jean-Louis Virassamy ne s’est pas exprimé une seule fois. La cour a en revanche pris en compte son altération psychiatrique.