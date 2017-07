Société

[Coup de gueule] "Un entremet aux fruits avec quasiment aucun fruit ! "

Pour célébrer l'anniversaire d'une personne chère à son coeur, une habitante du sud n'a pas hésité à faire plusieurs kilomètres pour commander un gâteau dans une pâtisserie renommée pour la qualité de son travail.



Pourtant à la réception du gâteau, un entremet aux fruits pour 6 personnes à 21 euros payé d'avance, la consommatrice a la mauvaise surprise de découvrir un gâteau dont l'aspect "ne ressemblait en rien à ce que j'avais commandé préalablement". "Quelques fraises en guise de décor et une écriture pour le moins approximative", déplore-t-elle.



"On est loin du visuel promis sur leur page Facebook même si le goût était là". La mention "photo non contractuelle" n'étant pas précisée, la consommatrice a tenté d'obtenir des explications mais "le pâtissier reste désespérément silencieux".





Zinfos974