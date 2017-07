A la Une ..

[Coup de gueule] Planteurs "ban cochon ! "

Au plus fort de la crise canne que vient de traverser La Réunion, les planteurs ont bloqué durant plusieurs jours l'accès à la centrale thermique du Gol. Les planteurs en colère sont, semble-t-il, repartis en laissant derrière eux leurs déchets. Un Zinfonaute a constaté le triste décor devant la centrale d'Albioma ce mercredi matin. "Pour des gens respectueux de l'environnement et amoureux de la terre, ils auraient pu faire mieux et repartir avec leurs saloperies en quittant leur sit-in devant le Gol", déplore-t-il. "Le chien la fait la fête dedans, ban cochon ! "







Zinfos974