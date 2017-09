[Coup de gueule] : "Notre fille de 4 ans aurait pu se faire écraser par une voiture ou se faire enlever !"

Notre fille de 4 ans aurait pu se faire écraser par une voiture ou se faire enlever !



A l’école Vincent Séry, nous apprenons que vers 14h45, notre fille a quitté seule la classe, a traversé la petite cour, a monté des escaliers, pour atteindre finalement le portillon (à côté du bureau de la directrice, qui était maintenu entrouvert par une grosse pierre…) et sortir sans en être empêchée.



Cela signifie que pendant les heures de classe, une élève de Grande Section n’a absolument pas été surveillée à l’intérieur de l’école;

Pendant plusieurs minutes, elle s’est retrouvée seule, à l’extérieur de l’école !



Elle a ainsi été exposée à de nombreux risques, non seulement pour défaut de surveillance continue mais aussi pour défaut de dispositif sécurisé de l’enceinte de l’école maternelle.



La bienveillance d’une dame aux alentours de l’école explique que notre fille soit saine et sauve ce soir.



Nous vous demandons de bien vouloir nous faire connaître, à la suite de cet incident qui aurait pu être mortel, quelles mesures seront prises dans les plus brefs délais pour que l’obligation de surveillance soit sans faille en Maternelle.



Nous vous prions de croire, Monsieur le Recteur, en notre considération très distinguée.



Monsieur et Madame Guillou.