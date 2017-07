[Coup de gueule] "Le cardiologue qui n'a pas de cœur..."

"C'est vraiment un comble !



Devant son affront et l'indignation de ce matin, j'ai envie de dénoncer le comportement sans aucune compassion de cet homme faisant partie du corps médical. Ce dernier a refusé de recevoir mon père pour 5 minutes de retard. OUI, c'est de notre faute...., mais malgré nos excuses, ce cardiologue est resté de marbre face à mes explications et a refusé catégoriquement de le consulter sous prétexte qu'il avait déjà éteint ses machines.



À savoir, mon père est porteur de handicap à 80%. Il est hémiplégique et se déplace difficilement et lentement à l'aide d'une canne. Aussi, nous avons tant bien que mal cherché une place pour se garer sachant que les places réservées aux handicapés étaient déjà toutes prises.



Depuis février 2017, il n'a connu aucun répit : Insuffisance rénale, hypoglycémie à répétition, dialyse dans l'aine très douloureuse, pose du cathéter pour dialyse provisoire, greffe de veine pour pose de fistule, rétrécissement de la fistule donc hospitalisation pour passage d'un drain, complication en centre de dialyse pour piquer dans la fistule, le bras charcuté avec d'énormes hématomes qui lui font super mal, et j'en passe et pour couronner le tout, il n'arrive plus à s'exprimer. C'est pour cela que je l'accompagne à chaque rdv médical.



Ah oui... j'oublie de préciser que la veille de son rdv, nous avons passé plus de 7h aux urgences de Saint-Paul à cause d'une tension artérielle très élevée qui ne baissait pas malgré les médicaments. On est rentré chez nous vers 5h30 du matin. Tout ça pour vous dire qu'il aurait préféré rester dans son lit plutôt que se déplacer dans le vide. Sachant aussi qu'il est dialysé 3 fois par semaine à 6h. C'est avec désolation que je lui annonce que le cardiologue ne veut pas le recevoir à cause des ses maudites 5 minutes de retard !!!!



Impuissante, je le regarde balancer la tête en guise de réponse....



En plus de devoir supporter ses lourds antécédents médicaux, il doit aussi subir le mépris et l'indignation de ce genre d'individu."