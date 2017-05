Corsair offre la Business Class

Mayotte-Réunion des mardis et samedis à partir du 24 juin, mais qui reprend le Paris-Mayotte-Tana-Paris, va mettre en fonction sur ses vols longs courrier vers les Antilles et l’Océan Indien ses nouveaux aménagements cabine en y intégrant une classe Business. Si dans un premier temps les sièges « full flat» seront offerts à la clientèle, la montée en gamme de cette nouvelle classe Business durera jusqu’en septembre pour atteindre un niveau de service, de confort et de raffinement jamais égalé sur les avions de la compagnie. La classe Grand Large restera accessible à la clientèle, les sièges Business seront limités à 12 à l’avant des Airbus A 330-300 et au pont supérieur des B 747. Outre ce nouveau siège, les clients Business des premiers vols dès le début juin, bénéficieront d’un casque anti-bruit Sennheiser et d’un IPad pro pour agrémenter leur vol, ainsi qu’un choix plus large de divertissements.

En attendant, les passagers Paris-Réunion ou Réunion –Paris, qui disposent d’un billet Grand Large, peuvent pour 300 euros de plus, accéder à la classe Business et à ce nouveau fauteuil full flat dans une ambiance cabine revisitée où luxe et élégance se mêleront harmonieusement.



