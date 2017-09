Corsair moins cher que FrenchBlue ?

La guerre des prix des billets continue dans le ciel Réunionnais, les passagers ne peuvent que s'en réjouir. A ce petit jeu, il se pourrait bien que Corsair détrône FrenchBlue et ses tarifs ultra compétitifs. Antoine Huet, directeur général adjoint aux Affaires commerciales de la compagnie, de passage à La Réunion, vient de faire une annonce détonante.



528€ sans bagage, repas et kit voyage compris



La compagnie pilotée par Pascal de Izaguirre propose depuis vendredi dernier en classe économique un aller retour, tarif de base à 528€ sans bagage, (12 kilos en cabine), mais avec un plateau repas et un petit déjeuner, en ajoutant une trousse confort.



Petit comparatif sur FrenchBlue, compter 249€ l'aller, 10€ le plateau repas et 10€ le kit confort soit 538€ l'aller retour ... A produit égal FrenchBlue serait donc 10€ plus cher, le petit déjeuner en moins. Le consommateur a donc le choix, avec ou sans kit, avec ou sans repas... à lui de voir pour 10 ou 11 heures de vol. Qui dit mieux?