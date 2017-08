Mail ZinfosBlog à la Une Corsair lance sa Business classe





Que l’on se rassure, les Airbus A 330 qui desservent Mayotte seront également équipés de cette classe Business, mais seulement à partir de janvier prochain. Qu’à cela ne tienne, la décision de Corsair de monter en gamme alors que le low-cost long courrier fait son apparition partout dans le monde et récemment à la Réunion avec French Blue, n’est pas si mauvaise. L’idée de base est tout simplement "d’accrocher" sur ce segment Air Austral sur la ligne Océan Indien. En effet la classe Grand Large demandait à être revue ou supprimée car elle ne proposait pas de sièges full-flat c’est-à-dire transformables en véritables couchettes comme sur la Club d’Air Austral.



Corsair a donc pris le parti de reconfigurer ses cabines pour proposer cette Business à des tarifs particulièrement intéressants ce qui créera une véritable concurrence entre elle et Air Austral pour cette clientèle haute contribution particulièrement exigeante. Avec ces nouveaux sièges et son service encore amélioré par rapport à celui de la classe Grand Large, le succès devrait être rapidement aux rendez-vous d‘autant que les tarifs sont bien plus abordables que chez les concurrents à ce niveau de prestations et de confort. Un aller -retour en Business sur Paris au départ de Mayotte (à partir de janvier seulement) via Réunion coûterait environ 2400 euros.



I Pad, gastronomie et service dédié



12 sièges au pont supérieur des 747 composeront cette Business et six sur les A 330. Le service sera personnalisé et une foultitude d’autres attentions comme par exemple l’écran I Pad de 13 pouces prêté aux passagers durant leur vol pour qu’ils y trouvent films, lecture et autres divertissements.



La gastronomie ne sera pas oubliée puisque pas moins de quatre plats de très grande qualité seront proposés aux passagers, ainsi qu’une couette et une trousse confort particulièrement élaborée. Autre parti-pris de la compagnie, la classe Business ne devrait pas accueillir de bébés pour respecter le confort des passagers.



Le choix d’installer cette nouvelle classe sur ses avions est un pari audacieux mais la Business ne devra pas voir se dégrader la qualité du service et des prestations de la Grand Large. Selon nos informations il n’en sera rien, la Grand Large restera aux mêmes standards qu’elle ne l’est actuellement. Pas de dégradation en vue donc au niveau des prestations de la qualité du service et des repas.



Il ne reste qu’à attendre pour savoir si effectivement le choix d’installer une Business sur ses avions a été un pari judicieux. Sans doute que oui, à moins qu’à terme la Grande Large ne disparaisse comme à disparu la classe Confort sur les vols directs entre Mayotte et Paris sur Air Austral qui ne proposent que du Club et de l’éco…





