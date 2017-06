Correctionnelle : Saïd Larifou relaxé dans deux affaires

Le célèbre avocat saint-pierrois, Saïd Larifou, a été relaxé hier par le tribunal correctionnel de Saint-Denis nous rapporte la presse écrite locale. Il était poursuivi pour abus de confiance, faux et usage de faux et exécution d’un travail dissimulé.



Saïd Larifou était jugé pour deux affaires. Dans la première, la justice devait régler le contentieux qui liait la robe noire avec l’une de ses ex-clientes. Cette dernière réclamait un remboursement des 4 200 euros d’honoraires qu’elle a versé à Saïd Larifou. "Cependant, entre-temps, son entreprise, la SELARL Larifou, est liquidée et le conseil ne présente pas ses conclusions", nous apprend le Journal de l’île. Aucun remboursement n’est donc effectué, provoquant la plainte de son ex-cliente.



Malgré tout, les juges ont estimé hier que les charges retenues à l’encontre de Saïd Larifou dans cette affaire n’étaient pas suffisantes pour une condamnation.



Dans la seconde affaire, Saïd Larifou était jugé pour travail dissimulé. Les faits remontent en 2013. Pour remplacer sa secrétaire malade, Saïd Larifou avait fait appel à une des ses connaissances. Cette dernière ne sera déclarée que cinq mois plus tard, indique le JIR. La vice-procureure avait requis 8 mois de prison avec sursis à l’encontre de l’avocat franco-comorien. Or, pour l’avocat de Saïd Larifou, c’est la société Selarl Larifou qui était poursuivie dans cette affaire et non son client. "Un argument, une fois de plus, entendu par les juges", conclut le JIR.