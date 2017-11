Société Corinne Robert-Beaulieu quitte la Région

On se souvient qu'il y a quelques mois, le Parlement a voté une loi, dans le prolongement de l'affaire Pénélope Fillon, interdisant aux présidents d'exécutifs régionaux et départementaux, et aux maires d'embaucher leurs conjoints ou leurs enfants.



Plusieurs collectivités sont concernées à la Réunion. Saint-Denis par exemple où Didier Annette est en train de quitter le poste de directeur de cabinet de son père Gilbert et Corinne Robert-Beaulieu est en train d'en faire de même à la Région où elle occupait les fonctions de cheffe de cabinet et de directrice de la communication auprès de son époux Didier Robert.



Elle a envoyé le message suivant à ceux avec qui elle a travaillé : "Une page se tourne pour moi. Je quitte mes missions de cheffe de cabinet et de directrice de la Communication de la Région Réunion (afin de me mettre naturellement en conformité et dans le respect du calendrier avec la nouvelle loi initiée par F.Bayrou / interdiction des emplois familiaux au sein des cabinets).



Titulaire de la fonction publique territoriale, je peux rejoindre l’administration territoriale, c’est le choix que je fais. Après 7 années passées à la Région (collectivité que j’ai d’ailleurs intégrée la première fois en 1996) et un parcours au sein de cabinets de plusieurs collectivités aux côtés d’exécutifs locaux, je serai donc toujours au service de l’intérêt général mais cette fois dans le cadre de l’administration et non plus au sein d’un cabinet.



Je veux remercier mon équipe formidable, disponible et professionnelle ainsi que les membres du cabinet. Je remercie les élus avec lesquels j’ai travaillé depuis 2010, les services de la collectivité dont la réactivité et le professionnalisme ont été précieux. Un salut aux différents partenaires que j’ai côtoyé durant ces années ainsi que les journalistes avec lesquels je suis en relation depuis plus de vingt ans.



J’ai naturellement une pensée toute particulière et émue pour le Président de la Région que je continue à soutenir et accompagner sur le plan personnel".



Corinne Robert-Beaulieu répond donc partiellement à la question que se posaient nombre d'observateurs depuis qu'ils savaient qu'elle allait devoir quitter son poste : elle s'apprête à réintégrer un poste d'administratif dans une collectivité.



Reste maintenant à savoir laquelle. Le Département où elle a longtemps travaillé? Une mairie? Une rumeur insistante la dit partante pour la mairie de Sainte-Marie. On devrait avoir la réponse très rapidement... Pierrot Dupuy Lu 360 fois





Dans la même rubrique : < > St-Pierre: Une "classe défense et sécurité globales" en partenariat avec le 2ème RPIMa St-Pierre : Un requin-bouledogue aperçu au large du spot de la gendarmerie