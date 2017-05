Mail A la Une .. Corine Bédier - France Insoumise 4e circonscription : "Le combat des femmes est surtout dans les mots" Sur 89 candidats qui se présentent devant les électeurs de La Réunion pour les législatives 2017, 30 femmes sont en pôle position sur les listes locales. Elles partent à la conquête de la fonction de députée à l’Assemblée nationale. 7 d'entre elles ont accepté de répondre aux questions de Zinfos à propos… des femmes.





S’agissant de la place des femmes dans la sphère politique, Corine Bédier témoigne :"Sur la plateforme de la France Insoumise nous avons convenu qu’il fallait insérer dans la nouvelle constitution la place des femmes. Le nouveau gouvernement a fait la promesse de la parité mais elle n’y est pas. Une seule femme pour une dizaine d’hommes, ce n’est ni la parité, ni la l’égalité", dénonce Corine Bédier.



Tout comme pour les propos machistes tenus par des politiciens en place depuis plusieurs décennies : "qui va garder les enfants ?" de Fabius à propos de S. Royal ; "il est préférable de ne pas débattre avec une femme… " de Vladimir Poutine ; "l’élection présidentielle n’est pas un concours de beauté" de JL Mélenchon "à nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent !" de Chirac,

Corine Bédier souligne "on ne s’habitue pas à ces remarques, il faut savoir les remettre à leurs places, le combat des femmes est surtout dans les mots.



Au niveau des salaires, des droits, les femmes ont encore du travail sur la planche et ce travail lui tient à cœur. Corine Bédier veut le mener à l’Assemblée Nationale. S’agissant des violences faites aux femmes, elle poursuit : " là encore, il va falloir parler sans tabou, travailler sur ces questions subtiles et perturbantes que la société nous renvoie. Un travail de longue haleine ".



En attendant, elle est sur le terrain, accompagnée de son suppléant, Didier Millot. Tous deux tentent de faire évoluer la politique participative, impliquer tous les citoyens dans le débat public, rendre la parole aux électrices et aux électeurs et surtout rester proche d’eux.



Et de conclure : "Cette campagne je la mène tout comme j’effectue mon travail de "maîtresse artisane, esthéticienne" avec précision et détermination".



Propos recueillis par Gillette Aho



