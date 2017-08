Corbeil : Le football pour ressouder les liens sportifs

Charles de Foucault, ASC Corbeil, JSO et AS Guillaume ont participé à un tournoi de football récemment à Corbeil, à l’initiative du club local et avec le soutien de la Ville dont la volonté est d’animer les différents quartiers de Saint-Paul. "C’est important de se retrouver en toute convivialité afin de ressouder les liens sportifs sincères et durables", souligne Jean-Marie Daly, un des principaux organisateurs.



Celui-ci – après avoir sollicité et obtenu des subventions du football amateur de la Fédération Française de Football (FFF), de la ligue et de la Mairie de Saint-Paul – est d’ailleurs à l’origine de la création de deux terrains de beach-soccer sur Corbeil. Le souhait du Maire de Saint-Paul est de voir naître sur la Saline, une équipe de cette discipline. "L’occupation et la formation des jeunes sont au centre de nos préoccupations. À travers notre Plan d’activité occupationnelle, nous mettons en place les moyens de lutte contre l’oisiveté", explique Joseph Sinimalé.