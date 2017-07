Corail Hélicoptères acquiert son dixième appareil

La compagnie Corail Hélicoptères, présente à La Réunion, l'île Maurice et Saint-Martin, vient de faire l'acquisition de son 10ème hélicoptère, de type H130.



La compagnie a réceptionné l’engin volant chez le constructeur Airbus Helicopters à Marignane et vient ainsi compléter sa flotte de H 130, EC 130, AS 355 et H 120.



La nouvelle acquisition est immatriculée F-OURS et pourra embarquer 1 pilote avec ses 6 passagers.