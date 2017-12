<<< RETOUR La Réunion Positive

Coopération Régionale : 2ème Comité de Suivi Interreg V OI Première réunion d’étape des pays partenaires réunis autour de la Région Réunion.



Ces représentants ont participé ce vendredi 1er décembre à la séance plénière du 2ème Comité de Suivi Interreg V O.I. à la Région Réunion.

Après le 1er Comité de Suivi Interreg (C.S.I.) qui s’est déroulé en avril 2016, ce deuxième Comité du programme Interreg V océan Indien a permis de présenter un état d’avancement de la programmation des projets de coopération à fin 2017.

Ce comité a été également l’occasion de mettre en exergue la volonté des pays et territoires partenaires du programme de renforcer leurs liens en signant avec la Région Réunion des conventions cadre Interreg, définissant ainsi leurs axes prioritaires de coopération. En effet, à ce jour, trois conventions cadre ont été signées, avec Maurice, Les Comores et Madagascar ainsi qu’un protocole d’accord avec les Seychelles.

Le Président de Région Didier Robert, s’est félicité de l’engagement des antennes de la Région Réunion présentes aux Comores, à Madagascar et à l’île Maurice dont la mission principale est d’animer le programme Interreg V Océan Indien, de mobiliser les acteurs publics et privés afin de faciliter l’émergence de nouveaux projets de coopération.

L’ensemble des participants ont exprimé leur satisfaction concernant le taux de programmation de 31,5 % arrêté au 31 décembre 2017, soit 19,9 M€ de Fonds Européens de Développement Régional (FEDER) engagés.

Ce taux révèle une dynamique de programmation très positive : 78 opérations devraient être programmées à la fin de l’année 2017.

Pour l’année 2018, dans la poursuite de cette dynamique l’ouverture d’une antenne de la Région Réunion aux Seychelles.

Aussi, le représentant des Seychelles a annoncé la venue du Président de la République des Seychelles à l’occassion de la signature de conventions cadre Interreg avec la Réunion.

Les perspectives positives devraient se confirmer pour 2018, puisque le niveau de programmation attendu permettrait d’atteindre 37,6 M€ de montants FEDER programmés.

A noter qu’à l’occasion de leur déplacement à La Réunion, les représentants des pays partenaires et les représentants de l’UE ont pu découvrir deux projets financés sur le programme Interreg v oi ces projets qui ont suscité un fort intérêt :

l’Iconothèque Historique de l’Océan Indien-Archives Départementales de La Réunion

les laboratoires de recherche au GIP Cyclotron Réunion Océan Indien – Cyroi.

"Notre proximité géographique, historique et identitaire, et surtout nos liens fraternels doivent permettre de consolider le véritable socle des échanges entre nos territoires dans une relation toujours bénéfique à nos populations respectives"

Didier Robert, Président de La Région Réunion

