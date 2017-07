Convention signée entre le MEDEF et les FAZSOI: "Un rapprochement entre la Défense et le monde économique"

Le jeudi 6 juillet 2017, le Général Franck REIGNIER, commandant supérieur des Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) et M. Didier FAUCHARD, président du Mouvement des entreprises de France à La Réunion (MEDEF), ont signé une convention de partenariat en présence de Mr Thibaut LANXADE, vice président du MEDEF.



L'objectif de cette convention, portant création d'un comité de liaison MEDEF – Défense, est de développer les relations de proximité pour agir concrètement et localement en faveur du rapprochement entre la Défense et le monde économique.



Cette convention repose sur quatre piliers : la sensibilisation des acteurs du monde économique réunionnais aux questions de Défense et des responsables militaires aux préoccupations des entreprises, le recrutement et l'emploi des réservistes au profit des armées, la reconversion du personnel de la Défense et l'emploi des conjoints par les entreprises locales et, enfin, l'ouverture aux PME de marchés publics au profit de la Défense.



Concrètement, l'exécution de cette convention se traduira, entre autres, par l'organisation de visites d'unités des FAZSOI au profit des décideurs économiques, l'implication du MEDEF Réunion dans la journée nationale du réserviste, et des réunions d'information sur le thème des marchés de commande publique.