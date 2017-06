Contrôles sur le réseau Car jaune: 1213 personnes contrôlées, 26 PV dressés

Pour sécuriser le transport en commun et lutter contre la fraude, une opération de contrôle s'est déroulée le 16 juin dernier sur le Réseau Car Jaune.



101 personnes étaient mobilisées sur le terrain (contrôleurs, équipe CMS, agents de sécurité, accompagnateurs, force de l'ordre).



Trois arrêts étaient concernés par cette opération inter-réseaux mise en place par le service Contrôle Médiation Sûreté de Transdev Services Réunion : les Vilebrequins, Duparc et Gare de Saint-Denis.



Au total, 1213 personnes et 49 véhicules ont été contrôlés. 26 PV ont été dressés.