Contrôles routiers musclés sur Saint-Paul cette nuit

Un important dispositif de contrôles routiers a été déployé entre minuit et 2H ce samedi à Saint-Paul. Gendarmes et douaniers ont coordonné leurs efforts pour contrôler le maximum d'automobilistes empruntant l'axe mixte de Cambaie, déviation obligatoire en raison de l'interdiction de circulation sur la quatre voies en raison des travaux pour le nouveau pont de la Rivière des Galets.



Il faut dire que les vendredis et samedi soirs, autant la quatre voies allant de La Possession à Saint-Paul que l'axe mixte de Cambaie se transforment en piste pour les pousseurs, et que la grande migration vers les boîtes de nuit s'accompagne souvent d'un verre de trop au volant. Deux bonnes raisons pour mener ces contrôles sur cet axe routier qui traverse la zone industrielle de Cambaie - Oméga. Encore plus impressionnant, les forces de l'ordre ont été aidées par les moyens de la section aérienne de la gendarmerie nationale avec le survol, projecteur braqué vers le sol, de l'hélicoptère, en vol quasi stationnaire pendant près de 2H sur ce secteur de Cambaie alterné avec des contrôles au-dessus de la quatre voies de la route Digue. Sur l'axe mixte de Cambaie, la puissance développée par les voitures était également soumise au contrôle. La gendarmerie nationale avait prévenu ce vendredi après-midi que de nombreux contrôles d'alcoolémie allaient être menés ce week-end. La présence à leurs côtés des douaniers prouve que la détection de drogues faisait également partie de l'éventail répressif du week end. Ce vaste contrôle routier a généré un embouteillage sur la quatre voies, entre 1H et 2H du matin, fait inhabituel dans ce créneau horaire. Zinfos974 Lu 2258 fois



