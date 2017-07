Contrôles routiers du week-end : 165 infractions dont 25 délits relevés par les gendarmes

L'ensemble des unités de gendarmerie de La Réunion étaient de nouveau mobilisées pour des opérations de contrôles routiers ce week-end.



Durant les 455 heures de services, les gendarmes ont ciblé les conduites addictives, les excès de vitesse et les fautes de comportement à l'origine des accidents.



Près de 350 véhicules ont été contrôlés et 25 usagers se sont vus retirer leur permis de conduire sur le champ.



Au total, les actions destinées à combattre l'insécurité routière réalisées depuis vendredi soir ont permis de constater 165 infractions dont 25 délits.



23 alcoolémies dont 16 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang) ont été constatées. Samedi soir à 22heures, rue du Général de Gaulle, deux cyclistes circulent avec un faible éclairage en zigzaguant sur la chaussée, les automobilistes à l'arrière manifestent leur mécontentement. Contrôlés positifs à l'éthylomètre dans des taux contraventionnels, ils sont chacun redevables d'une amende de 4ème classe et sont repartis à pieds pour terminer leur parcours, relate l'EDSR.



Ont également été constatés:



3 conduites sans permis de conduire dont le pilote d'une motocyclette de grosse cylindrée; 1 usurpation de plaque d'immatriculation (numéro d'un autre véhicule); 5 défauts d'assurance ; 77 dépassements de la vitesse dont trois dépassements de la vitesse de plus de 40 km/h entraînant le retrait immédiat du permis de conduire; 21 usages de téléphone au volant; 13 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants; 7 non ports du casque; 4 autres infractions génératrices d'accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...); ou encore 11 autres infractions diverses (équipements, règles administratives, bruit, émission de fumées, etc).



"En cette période estivale, courtoisie et prudence sont recommandées pour chacun d'entre-nous sur les routes de l'île", rappelle la gendarmerie de La Réunion.