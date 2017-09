Contrôles routiers du week-end : 14 délits relevés par les policiers

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé 14 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end.



14 délits ont été relevés dont 7 conduites sous l'emprise d'un état alcoolique (taux entre 0,63 et 1,22 mg/l d'air expiré); 1 défaut de permis de conduire; 4 défauts d'assurance; 2 refus d'obtempérer.



57 fonctionnaires de police ont été mobilisés au cours de ces différents contrôles.



Les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 77 autres infractions dont 21 non respect de la signalisation.