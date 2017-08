Contrôles routiers : Vitesse, alcool, encore plus d'une centaine d'infractions relevées par les policiers

Comme chaque week-end, les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département des opérations de sécurisation et de sécurité routière du 4 au 6 août 2017. 53 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. 12 opérations ont été menées et ont permis de relever 8 délits.



5 conduites sous l'empire d'un état alcoolique (taux entre 0,75 et 1,12 mg/l d'air expiré) ont été relevées ainsi que 3 défauts d'assurance.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 125 autres infractions au code de la route dont 74 excès de vitesse.