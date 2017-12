Contrôles routiers: Un moniteur d'auto-école arrêté avec 0,43 mg/l

Parmi les 28 alcoolémies relevées par les gendarmes ce week-end figure celle d'un moniteur d'auto-école. Une procédure a été initiée son encontre, celui-ci ayant été contrôlé avec un taux de 0,43 mg/litre d'air expiré (0,86 g/l de sang) à la sortie des boîtes de nuit de Saint-Gilles.



Sur ce poste de contrôle, ce sont en tout onze alcoolémies qui ont été constatées, dont 9 délictuelles entraînant le retrait immédiat du permis de conduire. Le taux le plus élevé était de 0,93 mg/litre d'air expiré pour un ressortissant anglais, actuellement employé sur le chantier de la nouvelle route du littoral.



103 infractions relevées au cours du week-end



Toujours sur ce secteur, un automobiliste alcoolisé (0,91 mg/litre) a tenté d'échapper aux gendarmes en dépassant la file de véhicules par la gauche, mais a été intercepté après usage du dispositif "stop stick", qui a provoqué la crevaison de sa roue avant droite.



Par ailleurs, au cours de la journée, plusieurs contrôles de la vitesse ont été réalisés, entraînant l'interpellation de 19 automobilistes qui circulaient tous à plus de 20 km/h au delà de la vitesse maximale autorisée. A Etang-Salé, sur la RN 1, un conducteur contrôlé à 138 km/h (au lieu de 110) présentait un taux d'alcoolémie de 0,35 mg/l.



Au total, au cours du week-end, les motocyclistes ont relevé 103 infractions liées aux comportements des usagers, dont 28 alcoolémies (15 délits et 13 contraventions). A l'approche des fêtes de fin d'années et des vacances scolaires la gendarmerie renouvelle son "appel à la sobriété sur la route".